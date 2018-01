Das Problem: Ausgerechnet diese Notfallmittel setzen Tierärzte, zusammen mit gebräuchlichen Antibiotika, auch in der Massentierhaltung ein. Bei den großen Viehbeständen entwickeln sich entsprechend schnell auch antibiotikaresistente Erreger, die über Milch, Fleisch und Gülle in die Umwelt und zu den Menschen gelangen. Zwar ist in Deutschland der Verbrauch von Antibiotika in der Tiermast in den letzten Jahren insgesamt deutlich zurückgegangen, doch gerade der Einsatz der für den Menschen besonders wichtigen Reserveantibiotika ist weiter angestiegen.