Bis heute ist keine Ruhe eingekehrt. Noch immer streifen unterschiedliche bewaffnete Truppen durch den Nationalpark und kontrollieren seine illegale Plünderung. In den südlichen Waldgebieten nahe der Stadt Goma sind es die so genannten Demokratischen Kräfte zur Befreiung Ruandas, kurz FDLR, die die im fast industriellen Stil ablaufende Holzkohleproduktion unter sich haben. Im Jahr 2007 töteten Mitglieder dieser "Holzkohle-Mafia" eine siebenköpfige Gorilla-Familie. Ihr Motiv war klar: Wären die Gorillas erst mal verschwunden, gäbe es auch keinen Grund mehr geben, den Schutzstatus des Parks aufrecht zu erhalten. Für Parkverwaltung und Wildhüter einer der dunkelsten Momente in der Geschichte des Parks. Dann sind da die regionalen Mai Mai-Gruppen. Sie sind die Hauptakteure in der illegalen Fischerei, mit der sie ein Vermögen machen. Außerdem die ADF Nalu, eine ugandische Guerilla-Gruppe, die in den letzten Jahren über tausend Zivilisten auf grausame Weise ermordet hat.