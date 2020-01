Gleitschneelawinen gingen bisher nur im Herbst oder zur Tauzeit im Frühjahr ab. Doch durch länger, und häufiger auftretende Schönwetterperioden nimmt diese Lawinenart zu. Sie ist nicht nur durch ihre Größe oder Schnelligkeit gefährlich, ihre besondere Gefahr liegt in der Unvorhersehbarkeit. Obwohl Experten mittlerweile über genug Wissen und Technik verfügen, um einschätzen zu können, wie hoch die Lawinengefahr in einem bestimmten Gebiet ist, kommen sie bei dieser Lawinenart an ihre Grenzen.