Dabei bringen sich beide Seiten schon für den Koalitionspoker 2.0 in Stellung. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier warnt am Abend bei seinem Eintreffen an der CDU-Zentrale in Berlin: "Wer sich jetzt zum Scheinriesen aufbläst und sozusagen ununterbrochen fordert, was wir jetzt tun müssten, dem möchte ich sagen: Er soll's nicht übertreiben." Und Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) warnt in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin": "Wir sind hier jetzt nicht auf dem Jahrmarkt, wo es darum geht, herauszuschreien, was man möchte und der andere schreit was anderes."