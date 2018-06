In Deutschland hängen Tausende Jobs an der Braunkohle. Archivbild Quelle: Federico Gambarini/dpa

Das Bundeskabinett in Berlin hat die Kohlekommission eingesetzt. Das 31-köpfige Gremium soll bis Ende Oktober Vorschläge zum Strukturwandel in den Kohleregionen vorlegen. Bis Ende des Jahres soll ein Papier zum Ausstiegspfad samt Enddatum für die Kohlestrom-Produktion vorliegen.



Deutschland müsse seine Klimaschutzziele einhalten. Aber die Menschen, deren Jobs an der Braunkohle hingen, bräuchten auch echte Perspektiven, sagte Wirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier (CDU).