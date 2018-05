Plastik schwimmt in einem Tümpel auf der "Kleinen Heideinsel" Quelle: ZDF

Was aussieht wie Wasserpflanzen, die vom Grund des Gewässers nach oben wachsen, ist nichts anderes als Plastik: Folien, Tüten, es ist kaum noch zu erkennen, was darin einmal verpackt war. Rune Gaaso hockt sich auf einen Felsen am Rand des Tümpels und zieht mit bloßen Fingern einen Fetzen heraus. "Schokobonbons aus Holland", sagt er, nachdem er die verblasste Aufschrift entziffert hat. Er fingert weiter in der trüben Brühe herum und fördert alte Kunststoffflaschen aus dem Wasser, in denen einst Spülmittel abgefüllt worden sein könnte oder ganz was anderes. Die Aufschrift lässt sich nicht mehr erkennen. "Die Flut und der Wind haben das hier abgeliefert", sagt er und schaut sich um: Der ekelige Tümpel ist nur das Entree zu einer wahren Müllkippe: Mehrere andere kleine Seen hier sehen genauso aus. Dazwischen: überall Plastik in allen erdenklichen Formen, Farben und Gebinden.