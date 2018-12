Plastikmüll am Strand von Senegal.

Quelle: Nic Bothma/EPA/dpa

Im Kampf gegen immer mehr Plastikmüll im Meer muss die weltweite Plastikproduktion runter. Das fordert der Leiter des UN-Umweltprogramms Erik Solheim. Am allerwichtigsten sei es, "Plastik an der Quelle anzugehen", sagte Solheim zum Start eines UN-Umweltgipfels im kenianischen Nairobi.



Es werde zuviel Kunststoff produziert - etwa Strohhalme oder Verpackungen - der nicht unbedingt nötig sei. Jährlich landen der UN zufolge rund acht Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren.