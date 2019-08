"Es könnte gut sein, dass sich unter dem Einfluss von Wind und Wetter Mikroplastik in Lack-Beschichtungen von Gebäuden, Fahrzeugen und Offshore-Anlagen löst und über die Atmosphäre transportiert wird", so Bergmann. Die vielen Gummi-Partikel der Studie könnten sich der Expertin zufolge durch Abrieb in Schläuchen oder von Reifen erklären. Allerdings sei diese Zuordnung bislang nicht eindeutig möglich.



Auch Polyethylen und Polyamid wurde in fast allen Proben nachgewiesen. Insgesamt konnten die Forscher 19 synthetische Stoffe unterscheiden. In einigen Schneeproben war der Anteil an Mikroplastik höher als der Anteil natürlich vorkommender Partikel wie Chitin, Holzkohle, Tierfell, Pflanzenfasern oder Sand. In der bayerischen Rekord-Probe waren 67 Prozent aller Partikel synthetisch, im Schnee von einer arktischen Eisscholle sogar 88 Prozent.