Der Tiefkühlkost-Hersteller Iglo ruft Rahm-Spinat einer bestimmten Charge zurück und warnt vor dem Verzehr der betroffenen Produkte. Einige kleine Plastikteile aus dem Freilandanbau seien in die Spinat-Verpackungen geraten, teilte die Firma in Hamburg mit.



Betroffen sei die 800-Gramm-Packung iglo Rahm-Spinat mit dem Haltbarkeitsdatum 09.2019 sowie dem Code L7257AJ005. Da der Produktionsfehler nur in einem kurzen Zeitraum auftrat, sei auch die aufgedruckte Uhrzeit wichtig: 23.00 - 3.00.