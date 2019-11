Plastiktüten werden aus Rohöl hergestellt. Symbolbild

Die Bundesregierung hat ein Verbot von Plastiktüten auf den Weg gebracht. Das Bundeskabinett verabschiedete den Gesetzentwurf von Umweltministerin Svenja Schulze, in dem es um die typischen Tüten, die man in Geschäften beim Bezahlen bekommt und die in aller Regel inzwischen etwas kosten - nicht um Müllbeutel oder andere, die nicht zur Verpackung gedacht sind.



"Plastiktüten sind der Inbegriff von Ressourcenverschwendung: Sie werden aus Rohöl hergestellt und nur wenige Minuten genutzt", so die SPD-Politikerin.