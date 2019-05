Nicht nur der Fall Tonya Harding war in den Neunzigern in den Schlagzeilen - auch der Skandal um den ehemaligen Football-Profi O.J. Simpson beherrschte die Medien. Rund 95 Millionen Zuschauer verfolgten 1994 im Fernsehen, wie er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte. Seine Ex-Frau und ihr Freund waren zuvor in Los Angeles brutal ermordet aufgefunden worden. Vor Gericht sprachen ihn die Geschworenen später trotz erdrückender Beweise überraschend frei. All das ließ Netflix wieder aufleben: In "American Crime" wurde der Fall in zehn Folgen nacherzählt - unter anderem mit John Travolta ("Pulp Fiction") und "Friends"-Star David Schwimmer.



Die Serie "Beverly Hills 90210" drehte sich um eine Clique verwöhnter Jugendlicher in Beverly Hills und war für viele in den 90ern Kult. Als Anfang März "Dylan" starb - besser gesagt Schauspieler Luke Perry - teilten viele ihre Trauer in den sozialen Medien ("90s are gone").

Zuvor war bekanntgeworden, dass neue Folgen unter dem Titel "90210" geplant sind - die Schauspieler sollen sich selbst spielen und knapp 20 Jahre nach Ende der Original-Soap aufeinandertreffen.