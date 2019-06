Quelle: reuters

Nach seiner Vernehmung im Rahmen der Korruptionsuntersuchungen rund um die Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar hat Ex-UEFA-Präsident Michel Platini jegliche Schuld von sich gewiesen. Platini habe "sich nichts vorzuwerfen und absolut nichts falsch gemacht", heißt es in einer Erklärung seines Anwalts.



Platini war in den Räumlichkeiten der Anti-Korruptions-Abteilung der Kripo im Pariser Vorort Nanterre verhört worden. Es bestehe der Verdacht der "aktiven und passiven Korruption", hatte u.a. die Nachrichtenagentur AFP berichtet.