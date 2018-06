Drees: Wir sind noch in der Erprobungsphase. Nach unserer Ansicht wird die Sicherheit durch Platooning erhöht. Fahren sie heute mal auf die Autobahn und schauen sie sich die Abstände an, mit denen dort gefahren wird. Die sind ja oft geringer als 50 Meter. Eine Notfallbremsung einzuleiten, ist dann in einem Platoon deutlich sicherer, weil durch die sehr kurze Reaktionszeit nur ein bis zwei Meter maximal von dem Sicherheitsabstand verloren gehen. Deswegen sind wir überzeugt, dass ein Platoon an dieser Stelle Vorteile in der normalen Verkehrsführung hat, in Deutschland und in ganz Europa.