Wahlkampfveranstaltung der Oppositionspartei CHP. Quelle: Emre Tazegul/AP/dpa

Die Opposition will bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei an diesem Sonntag mehr als 600.000 Beobachter einsetzen. Allein die größte Oppositionspartei CHP will nach eigenen Angaben an jede der geschätzt 180.000 Wahlurnen je zwei Beobachter schicken.



In diesem Jahr organisiert sich die Opposition zum ersten Mal in der Dachorganisation "Plattform für faire Wahlen". Ziel der Plattform ist, die Wahlbeobachtung zu organisieren und somit faire Wahlen zu gewährleisten.