King: Die EU-Kommission hat die großen Plattformen, also Google und Youtube, Facebook sowie Twitter angesprochen, weil wir mit ihnen zusammenarbeiten und für mehr Transparenz sorgen wollen. Das hatte bislang noch niemand gemacht. Über einen längeren Zeitraum haben wir mit ihnen Ziele erarbeitet. Dabei geht es um politische Werbung, aber auch um Fake Accounts und Bots und die schnelle Korrektur von Falschinformationen. Außerdem ist sehr wichtig, dass unabhängige Experten, Wissenschaftler und Faktenchecker Zugang zu den Plattformen bekommen um die Maßnahmen zu überprüfen.



Wir haben kritisiert, dass die Plattformen einiges zu langsam umgesetzt haben. Aber sie haben in letzter Zeit auch Fortschritte gemacht, vor allem was die Werbe-Datenbanken angeht. Wer also im Europawahlkampf Werbung schaltet, dessen Werbeanzeigen werden gesammelt und können eingesehen werden. Die Plattformen helfen uns auch dabei, Falschinformationen zu erkennen. Aber fraglich ist, ob die Plattformen unabhängigen Experten genug Zugang erlauben. Daran werden wir weiter arbeiten. Im September werden wir das alles begutachten. Bislang arbeiten wir mit freiwilligen Selbstverpflichtungen, aber wir behalten uns vor, die Plattformen notfalls zu regulieren.