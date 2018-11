#MeToo erobert das Ranking der Kunstwelt. Quelle: Britta Pedersen/ZB/dpa

Die "MeToo"-Bewegung erobert die Kunstwelt. Die Kampagne gegen sexuelle Übergriffe landete aus dem Stand auf Platz drei des Kunstrankings "Power 100". Erstmals wählte das britische Kunstmagazin "ArtReview" eine gesellschaftliche Bewegung in die jährliche Liste der einflussreichsten Figuren im Kunstbetrieb.



Anführer der "Power 100" ist 2018 der deutsche Mega-Galerist David Zwirner mit seinen Dependancen in New York, London und Hong Kong. Er belegt seit Jahren Spitzenplätze in der Liste.