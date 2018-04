Handelsketten wie Lidl setzen vermehrt auf neue Filialkonzepte. Quelle: Lidl/dpa

Wegen der Platznot in Ballungszentren bauen Supermarktketten immer mehr Filialen mit angeschlossenen Wohnungen und Gewerberäumen. Handelsfirmen wie Aldi, Lidl oder Norma wollen die oft üppigen Flächen für Filialen besser nutzen und etwa mit Wohnungen, Arztpraxen, Kindergärten oder unterirdischen Parkplätzen kombinieren.



So könnten die Handelsketten auch auf leichtere Baugenehmigungen hoffen. Denn wegen des Platzmangels in Städten sind eingeschossig gebaute Filialen schwer durchsetzbar.