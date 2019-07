In ihrem Regierungsprogramm hat die Bundesregierung eine ganze Reihe von Maßnahmen angestoßen. So sollen etwa 13.000 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt werden, die von den Krankenkassen finanziert werden. Allerdings: Nach Angaben der Deutschen Stiftung Patientenschutz sind seit Januar weniger als 100 zusätzliche Stellen geschaffen worden. Außerdem klagen Verbände, Fachkräfte würden von der ambulanten Pflege abgeworben, was dort neue Löcher reiße. Helfen soll auch eine bessere Bezahlung von Pflegekräften durch einen einheitlichen Tarifvertrag, den bislang aber die Arbeitgeber blockieren.



Die Bundesregierung will zudem Pflegekräfte aus Nicht-EU-Staaten anwerben. Dafür soll eine "Zentrale Servicestelle für berufliche Anerkennung", wie es in dem Vorhaben heißt, aufgebaut werden. Die Anerkennung von Zeugnissen und die Erteilung von Arbeitserlaubnissen und Visa soll künftig schneller passieren. Die Arbeitskräfte sollen im Ausland gezielt angeworben werden. Sie sollen vor Ort für den deutschen Arbeitsmarkt qualifiziert werden und die Sprache lernen. So wie es das Fachkräftezuwanderungsgesetz, das kürzlich verabschiedet worden ist, vorsieht.