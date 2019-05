Massenkarambolage zwischen Suhl und Meiningen auf der A71.

Quelle: Ittig/NEWS5/dpa

Plötzliche Glätte und Hagel haben laut Polizei in Thüringen und Bayern am Sonntag zu einer Unfallserie geführt. Auf der A71 in Thüringen sind 25 Menschen bei einer Massenkarambolage mit 50 Autos verletzt worden. Am Abend gab es einen weiteren Unfall mit sechs Fahrzeugen. Dabei starben zwei Menschen, vier weitere wurden verletzt.



Auch auf der A7 in Bayern kam es wegen überfrierender Nässe zu mehreren Unfällen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt und zehn Fahrzeuge demoliert.