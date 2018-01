Supermarkt in Caracas (Venezuela). Quelle: Rayner Pena/dpa

Nach einer Welle von Plünderungen hat das Militär in Venezuela in mehreren Städten Zugänge zu Supermärkten kontrolliert und eine angeordnete Preissenkung überwacht. Als Reaktion auf die galoppierende Geldentwertung hatten die Behörden für 26 Ketten angeordnet, die Preise für bestimmte Produkte zu senken, die wegen der Inflation erhöht worden waren.



Da der monatliche Mindestlohn nur noch ein paar Euro wert ist, war es in den letzten Tagen zu massiven Plünderungen und Protesten gekommen.