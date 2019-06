Angela Merkel bei einem früheren Kirchentagsbesuch. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft heute beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund auf die ehemalige Staatspräsidentin Liberias und Friedensnobelpreisträgerin, Ellen Johnson Sirleaf. Beide wollen zum Thema "Vertrauen als Grundlage internationaler Politik?" diskutieren.



Zeitgleich debattieren die Ministerpräsidenten Bayerns und Baden-Württembergs, Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne), über die Frage: "Was ist noch konservativ? Was ist schon rechtspopulistisch?".