Bis zum 5. August sind im "Klimacamp Pödelwitz" Workshops, Exkursionen und Podiumsdiskussionen geplant. In der Sommerschule des Projektes "Degrowth" (Deutsch: Wachstumswende) wollen sich etwa 500 Menschen mit Visionen und Utopien für eine soziale, ökologische und demokratische Gesellschaft befassen, teilten die Veranstalter am Samstag mit.



Die Organisatoren rechnen mit rund 1.000 Teilnehmern. Zu Beginn waren etwa 250 anwesend. Vermutlich werde aber noch Aktivisten dazustoßen, die zuvor an einer Demonstration in Leipzig teilgenommen hatten. Die Demo unter dem Motto "Klima retten! Kohle stoppen" bildete den Auftakt für das Klimacamp. Nach Angaben der Veranstalter waren etwa 300 Menschen gekommen.