Ich erwarte eine Modelloffensive, die Tesla vom Tisch bläst Daniela Bergdolt, Aktionärin

Im Vorfeld der Hauptversammlung hatte es in Konzernkreisen Kritik am BMW-Chef gegeben. Zweifel wurden laut, ob Krüger, der in guten Zeiten einen guten Job gemacht hat, auch in schlechten Zeiten ein guter Vorstandschef sein kann. So manchem im Unternehmen fehlt ein schlüssiges Konzept, wie man den Wind, der BMW jetzt ins Gesicht weht, in positive Energie umwandeln kann.



In diese Richtung geht auch die Kritik vieler Aktionäre. "Ich erwarte eine Modelloffensive, die Tesla vom Tisch bläst", sagt etwa Daniela Bergdolt mit Blick auf den amerikanischen Konkurrenten. Krüger kontert mit einem sehr ambitionierten Ziel: Bis Ende des Jahres will man weltweit über 500.000 elektrifizierte Fahrzeuge weltweit verkauft haben.