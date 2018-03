Zuvor hatte bundesweit auch der Druck von den Gemäßigteren in der AfD, die sich unter anderem in der "Alternativen Mitte" zusammengeschlossen haben, zugenommen. Sie forderten Poggenburgs Skalp als Signal und Entgegenkommen. Sonst, so hatten sie intern gedroht, werde man einen Rechtsruck in der Partei auch öffentlich vehement anprangern. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Frank Hansel, hatte im ZDF gewarnt: "Wir müssen bestimmte Leute, die immer wieder querschießen, aus der Partei schmeißen. So geht es nicht weiter!" Sonst ließen sich keine bürgerlichen Mehrheiten organisieren. "Wir lassen uns die Partei nicht kaputt machen!"