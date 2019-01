"Aufbruch deutscher Patrioten" - so heißt die neue Partei, unter deren Dach Poggenburg enttäuschte AfD-Mitglieder vom rechten Rand versammeln will. Poggenburg gehörte selbst dem rechtsnationalen Flügel in der AfD an und war bis zum vergangenen März Fraktions- und Landeschef in Sachsen-Anhalt. Wie viele Getreue ihm in die neue Partei folgen werden, ist unklar. Poggenburg selbst sprach von einem Dutzend Gründungsmitglieder, darunter der ehemalige Chef des AfD-Kreisverbands Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Egbert Ermer.