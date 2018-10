Die Politik will Geld in der Kasse. Dabei belastet sie die Bürger bisweilen über Gebühr.

Mitten in der "Kampfzone" ein hohes Gericht – der Bundesfinanzhof in München, kurz BFH. Der BFH zählt zu den fünf Bundesgerichten und wacht übers Steuerrecht. Er ist letzte Instanz bei Klagen gegen Steuern und Bescheide. Entsprechende Strafverfahren erledigen aber die allgemeinen Strafgerichte. Hält der BFH ein Steuergesetz für verfassungswidrig, holt der die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein. Das ist nicht selten der Fall. Die Politik will Geld in der Kasse. Dabei belastet sie die Bürger bisweilen über Gebühr.



Am Montag wird in München gefeiert. Auch der Bundespräsident findet Zeit zu kommen. 100 Jahre, wie geht das denn, wenn die Bundesrepublik erst mal knapp 70 Jahre alt ist? Der BFH hatte formell einen Vorgänger in Gestalt des Reichsfinanzhofs. Der wurde halt 1918 gegründet. Reichsfinanzhof, das hört sich auch etwas ungut an. Genau, zwei Jahrzehnte nach der Gründung gab es hier ebenfalls die dunklen Jahre der Nazizeit. Die hat der BFH aufgearbeitet.