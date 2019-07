Donald Tusk ist Präsident des Europäischen Rates.

Quelle: Virginia Mayo/AP Pool/dpa

Beim Sondergipfel der EU zur Besetzung der Spitzenposten hat Ratschef Donald Tusk am frühen Montagmorgen eine erste Runde Einzelgespräche mit allen 28 Staats- und Regierungschefs abgeschlossen. Dies teilten EU-Diplomaten mit.



Doch verzögerte sich die Wiederaufnahme der Beratungen im Plenum der 28 Staaten. Stattdessen setzte Tusk neue Treffen am Rande des Gipfels an, wie Diplomaten bestätigten. Tusk hatte den Gipfel am Sonntagabend unterbrochen, weil keine Lösung in Sicht war.