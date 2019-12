Polarfüchse galten vor einigen Jahrzehnten als beinah ausgerottet.

Quelle: dpa

Ohne Petter Braaten und Kristoffer Ullern Hansen gäbe es auf dem norwegischen Hochplateau Hallingskarvet wahrscheinlich keine Polarfüchse mehr. Seit den 30er-Jahren waren sie fast ausgerottet, genauso wie in Schweden und Finnland. Ihr Verhängnis war der schneeweiße Winterpelz, der in Mode kam. In Norwegen gab es 2010 weniger als 1.000 freilebende Polarfüchse und so startete die Umweltbehörde der Regierung ein Zucht- und Auswilderungsprogramm, um die kleinen Eisfüchse wieder in ihren ursprünglichen Lebensräumen anzusiedeln.