Gegen die Polarisierung setzt Mike Mohring seine Vision von einer starken Mitte, doch in der Mitte ist es in Thüringen so eng, wie in der Drachenschlucht. War die CDU jahrzehntelang die stärkste Kraft in Thüringen, liefert sie sich nun kurz vor der Wahl ein denkbar knappes Rennen mit der AfD um Platz zwei, hinter den führenden Linken. So spiegelt sich die Polarisierung der Gesellschaft, wie bereits in Sachsen und Brandenburg, in einer Konfrontation zwischen Amtsinhaber und der AfD wieder. Der Amtsinhaber als stabilisierende Kraft im Land, die AfD als Menetekel. Das ist die Erzählung der diesjährigen Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern.