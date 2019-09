Tagelang wurde gepackt, verstaut und geprüft, ob auch wirklich nichts fehlt. Denn dort, wohin Atmosphärenphysiker Markus Rex und seine Kollegen am Abend vom norwegischen Tromsø aus aufbrechen, können sie sich nicht so einfach etwas hinschicken lassen: Mit dem Forschungseisbrecher "Polarstern" des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts geht es für ein ganzes Jahr in die zentrale Arktis. Die ist im Winter eigentlich unzugänglich. "Es ist ein gewaltiger Druck da, dass wir alles, was wir brauchen, auch an Bord haben", sagt Markus Rex, der die Forschungsreise leitet.