Eine Messerattacke auf den Bürgermeister von Danzig hat Entsetzen in Polen ausgelöst. Pawel Adamaowicz sei "am Leben", aber weiter "in einem sehr ernsten Zustand", sagte der Arzt Tomasz Stefaniak von der Universitätsklinik der Stadt in der Nacht zum Montag vor Reportern. Der Bürgermeister habe Stichwunden an Herz und Unterleib davongetragen und fünf Stunden lang operiert werden müssen. "Die nächsten Stunden werden alles entscheiden", ergänzte Stefaniak. Die Attacke auf Adamowicz war offenbar ein Racheakt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.