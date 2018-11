Die EU-Kommission befürchtet, dass die nationalkonservative Regierung in Warschau mit der Justizreform die Unabhängigkeit der Gerichte und damit das Prinzip der Gewaltenteilung untergräbt. Neuster Streitpunkt ist die Zwangspensionierung von Richtern am Obersten Gericht. Der Europäische Gerichtshof erwirkte einen sofortigen Stopp dieser Reform. Während die PiS ihre Reformen mit der Unzufriedenheit der Bevölkerung über das Justizsystem rechtfertigt, fürchtet die Opposition einen ersten Schritt Richtung Polexit. Der jüngste Bertelsmann Demokratieindex bescheinigt, dass Polen sich in Sachen Demokratiestandards um 29 Plätze gegenüber der Ausgabe von 2014 verschlechtert hat. Ein Grund sei unter anderem auch die Medienpolitik im Land.