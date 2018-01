Er wolle mit Brüssel im Gespräch bleiben, wiederholt er seit seiner Amtseinführung. Er wolle die Positionen Polens der EU-Kommission erklären. In der Sache ändern aber will er nichts. "Was die Flüchtlingskontingente betrifft, sind wir eindeutig dagegen. Die EU-Kommission hat kein Recht, die Mitgliedsländer dazu zu zwingen", sagte er vergangene Woche nach einem Treffen mit Ungarns Regierungschef Viktor Orban in Budapest. Dorthin übrigens, zum zweiten Sorgenkind der EU, führte Morawieckis erste Auslandsreise als Ministerpräsident. In Budapest aber sagte er auch: "Wir stellen die EU nicht in Frage, wir glauben an die EU."