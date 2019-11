Der Haupteingang des Obersten Gerichts in Warschau. Archivbild

Im Streit um die Justizreformen in Polen hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) auf eine klare Entscheidung verzichtet. Das Oberste Gericht in Polen müsse klären, ob die neue Disziplinarkammer unabhängig sei, erklärten die obersten EU-Richter. Dabei müssten etwa die Umstände betrachtet werden, unter denen Richter dort ernannt werden.



Das Oberste Gericht hatte zuvor den EuGH eingeschaltet, da es Zweifel an der Unabhängigkeit der Disziplinarkammer hatte. Die Kammer soll Disziplinarmaßnahmen gegen Richter überwachen.