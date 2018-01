Duda unterzeichnete am Dienstag eine der Reformen. Sie betrifft die allgemeinen Gerichte des Landes. Aus Sicht der Bürger sei das die wichtigste Justizreform, sagte der Vizechef der Präsidentenkanzlei, Pawel Mucha. "Sie ist unterschrieben, sie wird in Kraft treten", so Mucha. Dass Duda die Reform der normalen Gerichte unterschreiben werde, hatte seine Kanzlei bereits angekündigt. Bis zuletzt gingen Menschen in Warschau und in anderen polnischen Städten dagegen auf die Straße. Sie riefen ihn auf, den dritten Gesetzesentwurf ebenfalls nicht zu unterschreiben, da er aus ihrer Sicht ebenso verfassungswidrig sei wie die beiden anderen Reformen.