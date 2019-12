Die polnische Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk hat in einem Online-Video die Proteste unterstützt. Sie sagte an die polnischen Richter gerichtet: "Wir sind uns bewusst, wie ihr in Bedrängnis seid, wie ihr entlassen werdet, wie ihr von einer Stelle zu anderen geschoben werdet, wie eure Familien leiden."