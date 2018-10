In den Regionalparlamenten hat die PiS dazu gewonnen. Hat sie 2014 sechs der 16 Woiwodschaften (Verwaltungsbezirke) gewonnen, ist sie jetzt wohl in neun Bezirken die stärkste Kraft. Die Frage wird sein, ob sich die Oppositionsparteien auf Koalitionen in den Landesparlamenten werden einigen können. Der Vorsitzende der polnischen Bauernpartei hat schon am Wahlabend Koalitionen mit der PiS ausgeschlossen. 2014 hatte die PiS letztlich nur in einem Regionalparlament das Sagen, weil sie dort keinen Koalitionspartner brauchte.