Borg Lambrecht

Quelle: imago

Der belgische Radprofi Bjorg Lambrecht ist auf der dritten Etappe der 76. Polen-Rundfahrt nach einem Sturz im Alter von 22 Jahren ums Leben gekommen. Das bestätigte sein Rennstall Lotto Soudal am Montagabend. "Die größtmögliche Tragödie für Bjorgs Familie, Freunde und Teamkollegen ist geschehen. Ruhe in Frieden, Bjorg", teilte der belgische Rennstall auf Twitter mit.



Lambrecht war in der Anfangsphase der dritten Etappe gestürzt und mit einem Helikopter ins Krankenhaus der polnischen Stadt Rybnik gebracht worden. Dort verstarb der Rennfahrer kurze Zeit später.