In der Qualifikation zur WM hatte er seine Kernkompetenz voll zur Geltung bringen können. In zehn Spielen gelangen ihm 16 Tore, insgesamt kam die polnische Auswahl auf 28. Lewandowskis hoher Anteil am Ertrag allein zeigt schon die Abhängigkeit der Mannschaft von ihrem Angreifer, der an guten Tagen Weltklasse spielt. Für Polens Defensive allerdings gilt dies nicht. 14 Gegentore in der Qualifikation, so viele wie kein anderer europäischer WM-Teilnehmer, sprechen für eine Unwucht im Kader, die auch durch zwölf Standardtore aufgefangen wurde, ebenso ein Topwert. Lewandowski ahnt, dass ein bestärkendes erstes Spiel gegen den Senegal "extrem bedeutsam" wäre für den weiteren Turnierverlauf.