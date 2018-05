Ein Mann von Welt könnte man also meinen, doch Mateusz Morawiecki macht gleich zu Beginn seiner Amtszeit deutlich, dass er inhaltlich vollständig auf Linie mit Parteichef Jaroslaw Kaczynski ist. Zwar zeigt er sich gerne auf seinen Profilen in sozialen Medien vor der Flagge der EU - anders als seine Vorgängerin -, doch offenbarte er in seinem ersten Fernsehinterview nach der Vereidigung beim ultrakatholischen Sender TV Trwam seinen größten Traum: Europa solle wieder rechristianisiert werden. Gleichzeitig glaubt er an die Stärke seines Vaterlandes und will Polen zur Supermacht ausbauen: Polen wird groß oder es wird untergehen, lautet das Credo seiner Politik. An Brüssel hat er eine klare Botschaft: Polen wird sich die Pistole nicht auf die Brust setzen lassen. Wie seine Partei steht auch Mateusz Morawiecki bedingungslos hinter der stark umstrittenen Justizreform, die Europa auf den Plan gerufen hat.