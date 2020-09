Sind wir in Polen, sind wir ledig, sobald wir die Grenze nach Deutschland oder Tschechien überschreiten sind wir ein Paar. Agata

Agata: Wir haben nicht dieselben Rechte wie in Polen verheiratete Leute. Sind wir in Polen, sind wir ledig, sobald wir die Grenze nach Deutschland oder Tschechien überschreiten sind wir ein Paar. Das bereitet uns Probleme in Polen – zum Beispiel beim Notar oder vor Gericht. Natürlich kann das absurd erscheinen, dass wir um so eine Kleinigkeit wie die Änderung dieses Status kämpfen. Aber ganz Europa, außer Polen, hat sich irgendwie damit abgefunden, dass es auch in Europa lebende Paare gibt, die heiraten und eine Familie gründen möchten. Polen tut leider so, als gäbe es dieses Thema nicht.