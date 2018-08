Czaputowicz gehört der Regierungspartei PiS an. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz hat sein Land als das pro-europäischste der Europäischen Union bezeichnet. "Wir sind klare Pro-Europäer, ohne Wenn und Aber", sagte Czaputowicz der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Zwar empfänden viele Menschen in Polen die Untersuchung der EU-Kommission in Sachen Rechtsstaatlichkeit als "nicht gerechtfertigt" und als "Einmischung in innere Angelegenheiten", so Czaputowicz weiter. "Deshalb stellen wir aber doch nicht die EU als solche in Frage."