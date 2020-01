Grzegorz Schetyna spricht während einer Pressekonferenz. Archiv

Der Chef von Polens größter Oppositionspartei Bürgerplattform (PO), Grzegorz Schetyna, will bei der kommenden Wahl eines Vorsitzenden nicht wieder antreten. "Es kommt die Zeit für neue Herausforderungen, neue Leute und einen neuen Anfang", sagte Schetyna in Warschau.



Der 56-Jährige, der in der Regierung des früheren Ministerpräsidenten Donald Tusk Innenminister war, hat die PO vier Jahre lang geführt. Er gilt jedoch als uncharismatisch und bei den Wählern nicht beliebt.