Ein bereits im April in Kraft getretenes Gesetz der der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) sieht vor, dass oberste Richter nach dem 3. Juli bereits mit 65 statt bisher 70 Jahren in den Ruhestand gehen müssen. Dies trifft rund ein Drittel der Richter am Obersten Gerichtshof (27 von 73 Richtern). Wer im Amt bleiben will, muss dies bei Staatspräsident Andrzej Duda beantragen - samt einem ärztlichem Attest, das die Gesundheit bescheinigt. Für die Entscheidung hat Duda mehrere Monate Zeit, so dass befürchtete Pensionierungen auch nach Juli erfolgen können.