Das deutsch-polnische Verhältnis ist seit Monaten angespannt. Zuletzt wurden die Justizreform von Berlin und der EU kritisiert, die beide eine schleichende Aushöhlung der Gewaltenteilung und damit der Demokratie in Polen befürchten. "Die PIS-Partei erhofft sich von der antideutschen Karte, die eigenen Anhänger hinter sich zu versammeln", sagt Lehnstaedt. Mit dem Verweis auf die angeblichen Mängel in der juristischen Aufarbeitung Deutschlands verbitte man sich Kritik an der eigenen Rechtsstaatlichkeit. Bei den PIS- Anhängern könne diese Strategie greifen, so Lehnstaedt, bei anderen nicht. "Auch aus polnischer Sicht ist das ganze völlig absurd“, sagt der deutsch-polnische Journalist und Kulturmanager Basil Kerski, der das Europäische Solidarnoc-Zentrum in Danzig leitet.