... ist Psychologie-Professor an der Warschauer Uni. Er leitet das Center for Research on Prejudice und beschäftigt sich mit Themen wie Hassreden, Dehumanisierung, Vorurteile oder Versöhnung.



Er ist Mitglied der International Society of Political Psychology (ISPP) und der Polnischen Gesellschaft der Sozialpsychologie (PSPS). Er hat in wissenschaftlichen Zeitschriften wie "Journal Of Personality And Social Psychology", "Political Psychology" und "The Psychology of Conspiracy" veröffentlicht.

Bildquelle: privat