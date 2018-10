Polens Präsident Duda will in Berlin Streitthemen ansprechen. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Begleitet von zahlreichen Differenzen zwischen beiden Staaten trifft Polens Präsident Andrzej Duda heute mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin zusammen. Am Nachmittag ist zudem ein Meinungsaustausch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant.



Duda will bei seinem Besuch Streitthemen wie den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ansprechen, wie es in Warschau heißt. Aus der Sicht Polens macht sich Europa mit der Pipeline noch mehr von Russland abhängig.