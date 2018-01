Präsident Duda zählt eigentlich zum politischen Lager der PiS, deren umstrittenen Projekte hat er bislang in der Regel mitgetragen. Angesichts der massiven Pläne zum Umbau des Gerichtswesens hatte sich der Druck auf die Regierung in den vergangenen Tagen erhöht. Europäische Politiker und Institutionen hatten ihr vorgeworfen, den Rechtsstaat in Polen zu zerstören.