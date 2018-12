Polens Präsident Duda kritisiert EuGH-Beschluss. Archivbild

Im polnischen Justizstreit wirft Präsident Andrzej Duda dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Einmischung vor. Das Gericht breite seine Ellenbogen aus, eigne sich immer größere Kompetenzen an, durch die es sich immer stärker in innenpolitische Angelegenheiten der EU-Staaten einmische, zitierte ihn das Portal "WP.pl".



Es ging um die Aufhebung umstrittener Zwangspensionierungen von Richtern an Warschaus Oberstem Gericht, mit der sich Polens Parlament einer EuGH-Anordnung gefügt hatte.