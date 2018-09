Laut Präsidentenberater Krzysztof Szczerski soll es beim Treffen um militärische Zusammenarbeit gehen. Außerdem verspricht sich Polen amerikanische Investitionen in Polen - vor allem im Energiesektor. Eine Diversifizierung des polnischen Gas-Marktes, auch durch Lieferungen amerikanischen Gases ist Polens Ziel. Duda wird mit Trump wohl darüber sprechen, das Flüssiggasterminal in Swinemünde zu einem Hub umzubauen, das Flüssiggas aus den USA für ganz Mitteleuropa verteilen soll.



Während des Treffens könnte zudem ein sensibles Thema für Polen und ganz Osteuropa auf der Agenda stehen. Polen möchte die USA davon überzeugen, Sanktionen wegen der Nord Stream 2-Gaspipeline zu verhängen. Sie könnte russisches Gas direkt nach Deutschland an Polen vorbei liefern, was Polen so gar nicht passt: Es verlöre damit Transitgelder.